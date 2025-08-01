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Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

Bloomberg: четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии
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Reuters

У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, ситуация сложилась на фоне давления со стороны США и Европейского союза. Речь идет о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера — Destan и Horae.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа.

Вместо этого НПЗ начали закупать сырье из Западной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то что крупнейшими покупателями все еще остаются частные компании Reliance и Nayara, госкомпании Индии контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

До этого Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Нью-Дели входит в число крупнейших покупателей энергоресурсов России.

Ранее Россию призвали подготовиться к «хитростям» Трампа.

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