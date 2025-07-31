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СМИ заявили о приостановке закупок Индией российской нефти после угроз Трампа

Reuters: индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти после угроз Трампа
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Amit Dave/Reuters

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили закупку российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны <...> не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели», — говорится в публикации.

Агентство пишет, что на фоне сокращений скидок на российскую нефть и угроз Трампа ввести 100% пошлины за сотрудничество с Москвой, закупки приостановили компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery.

Вместо этого заводы начали закупать сырье из Западной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то что крупнейшими покупателями все еще остаются частные компании Reliance и Nayara, госкомпании Индии контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

До этого Трамп поднял тему введения дополнительных пошлин в отношении Индии. Нью-Дели входит в число крупнейших покупателей энергоресурсов России. Президент США пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта.

Ранее МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ.

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