СМИ заявили о приостановке закупок Индией российской нефти после угроз Трампа

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили закупку российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны <...> не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели», — говорится в публикации.

Агентство пишет, что на фоне сокращений скидок на российскую нефть и угроз Трампа ввести 100% пошлины за сотрудничество с Москвой, закупки приостановили компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery.

Вместо этого заводы начали закупать сырье из Западной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то что крупнейшими покупателями все еще остаются частные компании Reliance и Nayara, госкомпании Индии контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

До этого Трамп поднял тему введения дополнительных пошлин в отношении Индии. Нью-Дели входит в число крупнейших покупателей энергоресурсов России. Президент США пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта.

Ранее МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ.