В МИД Индии оценили отношения с Россией

Нью-Дели и Москву связывают устойчивые и проверенные временем партнерские отношения. Об этом заявил агентству Bloomberg официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал.

«Наши двусторонние отношения с различными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны», — подчеркнул он.

До этого появилась информация, что государственные НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 100% — по данным Reuters, они не интересовались сырьем из РФ с прошлой недели и перешли на поставки из ОАЭ и Западной Африки.

Крупнейшими покупателями нефти остаются частные индийские компании, но государственные заводы контролируют большую часть перерабатывающих мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал введение дополнительных мер против Индии.