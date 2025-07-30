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В Краснодарском крае несколько населенных пунктов остались без воды

Губернатор Кондратьев: специалисты устраняют повреждения водопровода на Кубани
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В Краснодарском крае несколько населенных пунктов в Темрюкском районе остались без воды. Специалисты работают над устранением повреждений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас без воды остаются станицы Фонталовская и Запорожская, поселки Красноармейский, Ильич, Батарейка, Приазовский, Гаркуша и Береговой. Как мне доложили, аварийные бригады работают круглосуточно, устраняют порывы на Таманском групповом водопроводе», — написал глава региона.

По его словам, 30 июля обнаружили еще два повреждения. Губернатор поручил главе района Федору Бабенкову усилить подвоз воды.

Кондратьев добавил, что все проблемы планируется устранить до пятницы, 1 августа.

До этого в Королеве Московской области произошел сбой в подаче воды в город в летнюю жару. Аварийная ситуация возникла в 14:30 во время ремонта питающего водовода. Экскаватор повредил трубу, что привело к срабатыванию автоматики и перекрытию подачи воды. Воробьев обещал, что в течение нескольких часов проблему решат за счет переключения на резервный источник. До тех пор во всех микрорайонах жителям подвозили воду.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.

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