В МИД РФ заявили, что суд над главой Гагаузии определит судьбу Молдавии

Судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул окажет долгосрочное влияние на развитие Молдавии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Данный процесс определит судьбу страны на годы вперед. Мы надеемся, что в Кишиневе обеспечат соблюдение закона вне зависимости от политических задач текущих властей», — сказала Захарова.

Апелляционная палата Кишинева 17 июля отклонила ходатайство адвокатов и оставила Евгению Гуцул под домашним арестом. Гуцул отметила, что это было очевидно.

10 июля районный суд Кишинева продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул. Срок предыдущего ареста истекал 13 июля, но его продлили еще на 30 дней.

Стало известно, что судья, который вел дело Гуцул, взял самоотвод. По мнению журналистов, он решил не заниматься делом политика из-за этических противоречий и давления сверху.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы. Кроме того, они просят запретить ей в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Ожидается, что приговор политику вынесут на заседании 5 августа.

Ранее в Молдавии заявили о протестах, которые «снесут власть».