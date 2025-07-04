В Молдавии заявили о протестах, которые «снесут власть»

Оппозиционер Шор: протесты на фоне дела Гуцул могут снести власть в Молдавии

Власти Молдавии боятся социального взрыва на фоне обвинений в адрес главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает Sputnik.Молдова.

«Народных протестов брюссельские подстилки боятся до смерти. Они прекрасно понимают: социальный взрыв может снести их с нагретых кресел», — подчеркнул он.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее мать Евгении Гуцул призвала суд освободить дочь.