На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гуцул оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила главу Гагаузии Гуцул под домашним арестом
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул под домашним арестом. Об этом политик рассказала в интервью РИА Новости.

Гуцул отметила, что это было очевидно.

«Этот концерт идет более пяти месяцев, он идет не для того, чтобы Гуцул освободили, а чтобы она была для битья. Сегодня законы работают против людей, за политиков», — заявила глава автономии.

10 июля районный суд Кишинева продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул. Срок предыдущего ареста истекал 13 июля, но его продлили еще на 30 дней.

Стало известно, что судья, который вел дело Гуцул, взял самоотвод. По мнению журналистов, он решил не заниматься делом политика из-за этических противоречий и давления сверху.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы. Кроме того, они просят запретить ей в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Ожидается, что приговор политику вынесут на заседании 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами