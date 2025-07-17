Гуцул оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул под домашним арестом. Об этом политик рассказала в интервью РИА Новости.

Гуцул отметила, что это было очевидно.

«Этот концерт идет более пяти месяцев, он идет не для того, чтобы Гуцул освободили, а чтобы она была для битья. Сегодня законы работают против людей, за политиков», — заявила глава автономии.

10 июля районный суд Кишинева продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул. Срок предыдущего ареста истекал 13 июля, но его продлили еще на 30 дней.

Стало известно, что судья, который вел дело Гуцул, взял самоотвод. По мнению журналистов, он решил не заниматься делом политика из-за этических противоречий и давления сверху.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы. Кроме того, они просят запретить ей в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Ожидается, что приговор политику вынесут на заседании 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.