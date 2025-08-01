Соединенным Штатам следовало бы дать оценку «истреблению всего русского» на Украине, что позволило бы ускорить урегулирование конфликта, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова опубликованы на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, прогресс в урегулировании предполагает прояснение позиций партнеров Киева по законодательному уничтожению всего, связанного с русскими: культуры, языка, истории и православной церкви.

«Убеждены, что Соединенные Штаты <...> могли бы дать объективную оценку подобной ситуации. Это стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу», — отметил министр.

Он также назвал полезными переговоры России и США по Украине. Он отметил, что именно настойчивость американского президента Дональда Трампа заставила Киев возобновить переговоры с Москвой.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

Ранее Лукашенко раскритиковал подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине.