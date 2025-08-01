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Лавров оценил переговоры России и США по Украине

Лавров назвал полезными и результативными переговоры России и США по Украине
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Переговоры, которые ведут Россия и США по ситуации на Украине, являются полезными и результативными. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, возобновление администрацией президента США Дональда Трампа диалога с Россией соответствует «нормальной дипломатической практике», тогда как отказ Вашингтона от контактов при бывшем американском лидере Джо Байдене «шел вразрез со здравым смыслом».

«Проходящее с начала года предметное обсуждение конфликта на Украине между Россией и США весьма полезно и дает результаты», — сказал Лавров.

Он отметил, что именно настойчивость Трампа заставила Киев возобновить переговоры с Москвой.

Также Лавров заявил, что Россия ожидает от Украины конкретного ответа на инициативу по формированию рабочих групп. Министр добавил, что пока Киев ограничивается противоречивыми заявлениями.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что поставленные Москвой условия урегулирования на Украине остаются неизменными. Речь о том, что Киев должен признать российскими четыре новых региона, отказаться от планов вступления в НАТО и не размещать на своей территории ядерное оружие.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подождать, пока Украина захочет переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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