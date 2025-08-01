Лукашенко раскритиковал подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине

Лукашенко: если Трамп хочет мира, он должен подключаться к урегулированию

Если президент США Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине, он должен аккуратно подключаться к данному вопросу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится», — сказал белорусский лидер.

29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Трамп заявил, что американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.