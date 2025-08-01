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Лукашенко призвал Украину «бегом» просить Путина о переговорах

Лукашенко: Украина должна бегом просить Путина приступить к переговорам
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам на Валааме, что Украине следует «бегом» просить президента России Владимира Путина о возобновлении переговорного процесса. Об этом пишет ТАСС.

»Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что в противном случае через несколько месяцев не останется оборонительных сооружений.

Кроме того, президент Белоруссии сообщил о достижении договоренности с Путиным относительно возможности подключения к переговорному процессу с Украиной в случае возникновения такой необходимости.

1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Затем вместе с Путиным они отправились на Валаам. Сообщалось, что белорусский лидер в неформальной обстановке намерен обсудить с российским коллегой вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск видит наступление РФ по всем направлениям в зоне СВО.

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