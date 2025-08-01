Путин заявил, что Украина завышает число якобы вывезенных в Россию детей

Власти Украины завышают количество детей, якобы вывезенных в Россию в результате боевых действий. Об этом во время встречи с президентом Белоруссии заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Там выяснилось, что нет этого количества детей», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос об украинском списке детей.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что российские правоохранительные органы не обладают информацией о местонахождении на территории страны части детей, которые числятся в украинском списке, переданном в ходе переговоров в Стамбуле.

В начале июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев устроил из темы похищения детей шоу для Европы. Он отметил, что российская сторона получила список из 339 детей и по каждому из этих ребят будет отрабатывать.

Ранее Львова-Белова помогла 13-летнему мальчику вернуться с Украины в РФ к родителям.