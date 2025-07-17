Россия передала 11 детей семьям на Украине

Еще 11 детей вернутся к своим родственникам на Украине при содействии российской стороны и посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

По ее словам, ситуации у всех детей разные. Например, один мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За одной девочкой, которая проживала в российском городе с папой, приехала мама и забрала ее.

Также 13-летний мальчик после того, как лишился бабушки, захотел воссоединиться с сестрой. 13-летняя девочка жила у бабушки и отправилась на Украину к маме, рассказала омбудсмен.

Накануне Львова-Белова сообщила, что еще один ребенок вернулся к маме и папе в Россию с Украины при посредничестве Катара. Это 13-летний подросток.

10 июля детский омбудсмен сообщила о возвращении еще двоих детей в Россию с Украины. Содействие РФ также оказал Катар. По словам омбудсмена, к маме приехали две дочери. Российская сторона помогла 25 детям из 17 семей воссоединиться с близкими на родине, а также 101 ребенку из 81 семьи на Украине и в других странах.

Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия не похищала, а спасала украинских детей.