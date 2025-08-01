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Минск выразил готовность подключиться к российско-украинским переговорам в случае необходимости

Лукашенко договорился с Путиным, что при необходимости подключится к переговорам
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kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным при необходимости подключиться к переговорам с Украиной. Об этом лидер Республики заявил на встрече с Путиным на остове Валаам, пишет РИА Новости.

«Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к процессу», — сказал Лукашенко.

Путин сердечно поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко

На кадрах, опубликованных Кремлем, можно увидеть, как лидеры стран тепло обнимаются, а Лукашенко хлопает Путина по спине и отмечает, что они встретились «в нужное время в нужном месте». Одеты оба президента достаточно неформально: например, Путин посетил Валаам в рубашке и джинсах.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Ранее Путин рассказал, чем себя унижает Украина.

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