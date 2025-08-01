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Лукашенко заявил, что Минск видит наступление РФ по всем направлениям в зоне СВО

Лукашенко: Белоруссия видит, что ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Минск видит, что российская армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным на острове Валаам, пишет РИА Новости.

«Во всех точках — и даже в Сумской области, вы там буферную зону стремитесь создать — везде идет наступление», — сказал белорусский президент.

До этого Лукашенко говорил, что Киев со своими заявлениями о переговорах играет на публику, но договариваться не хочет.

В конце июля сообщалось, что Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире. В ходе беседы были подняты такие темы, как взгляд Лукашенко на процесс урегулирования конфликта на Украине и роль Белоруссии в нем, переговоры между США и Белоруссией, обеспокоенность России политикой многовекторности Минска, санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии и другие темы.

24 июля президент Белоруссии заявил о подготовке к вооруженному конфликту «на всякий случай». При этом он подчеркнул, что не желает вступать в войну.

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.

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