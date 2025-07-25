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Лукашенко выступил с трехчасовым интервью

БелТА: Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Название издания и имя журналиста, который работал с белорусским лидером, не раскрывается в целях большего интереса к эксклюзивному материалу.

В ходе интервью были подняты такие темы, как взгляд Лукашенко на процесс урегилирования на Украине и роль Белоруссии в нем, переговоры между США и Белоруссией, обеспокоенность России политикой многовекторности Минска, санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии, подробности о начале СВО РФ, изменение плана белорусско-российских учений «Запад-2025», разговоры Лукашенко с представителями США о ядерном оружии РФ как факторе сдерживания, а также философский и практический взгляды Лукашенко на суверенитет и безопасность страны и его мысли о преемнике.

До этого Лукашенко заявил о подготовке к вооруженному конфликту «на всякий случай». При этом он подчеркнул, что не желает вступать в войну.

Ранее юрист Трампа вспомнил, как пил водку с Лукашенко.

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