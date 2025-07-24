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Лукашенко заявил о подготовке к войне «на всякий случай»

Лукашенко: в Белоруссии на всякий случай готовятся к войне
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил нежелание вступать в войну, однако отметил, что в стране «на всякий случай» ведутся приготовления к возможному конфликту. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Во время своей рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где Лукашенко следил за процессом уборки урожая, он обратился к журналисткам с предупреждением: «девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]».

На это девушки ответили, что надеются на мир. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что тоже надеется на мир, но все же подчеркнул необходимость подготовки к возможным военным действиям.

В начале июля Лукашенко отметил, что против республики уже на протяжении нескольких десятилетий ведется постоянная гибридная война, которая, по его мнению, будет усиливаться. Он подчеркнул, что у страны есть средства для ответа на подобные угрозы. Глава государства также добавил, что Белоруссия располагает боеспособной армией, готовой дать решительный ответ на любые агрессивные действия.

Ранее Лукашенко призвал помнить о просчетах Великой Отечественной войны.

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