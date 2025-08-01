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Лукашенко рассказал о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: Россия и Белоруссия не отступают от сроков по размещению «Орешника»
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Россия и Белоруссия не отступают от планов по размещению ракетного комплекса «Орешник» в республике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Военные, хоть они люди конкретные, везде торопятся, хотели этот «Орешник», имеется в виду белорусская позиция, разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович правильно сказал — в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» поступил в распоряжение российских войск.

21 ноября 2024 года Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные аналитики заявили, что «Орешник» не предназначен для ударов по складам.

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