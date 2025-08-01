Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

Первый серийный комплекс российской ракетной системы «Орешник» поступил в распоряжение войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник», первая серийная ракета, и она поступила в войска», — подчеркнул он в рамках встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные аналитики заявили, что «Орешник» не предназначен для ударов по складам.