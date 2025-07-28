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Военные аналитики заявили, что «Орешник» не предназначен для ударов по складам

«Военная хроника»: такими ракетами, как «Орешник», не бьют по складам, узлам ПВО
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Ракета «Орешник» не предназначена для ударов по обычным военным объектам по типу узлов противовоздушной обороны (ПВО), складов и аэродромов, так как это оружие «с иной логикой применения». Об этом пишет военно-аналитический канал «Военная хроника».

«Его использовали, например, по «Южмашу» в Днепропетровске, что было логично и понятно. Для объектов вроде аэродрома в Староконстантинове такая модель целеполагания неприменима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобное использование противоречит доктринальным нормам, так как подобные цели вполне способны поражать обычные крылатые или баллистические ракеты.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о беспокойстве НАТО из-за российского «Орешника».

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