Трамп рассказал о планах ввести санкции против России

Трамп: санкции против России могут не повлиять на ситуацию с Украиной

Американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп подчеркнул, что не знает, беспокоят ли президента России Владимира Путина санкции.

Глава Белого дома подчеркнул, что не уверен, будут ли иметь какой-либо эффект рестрикции, но Вашингтон это сделает.

29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.