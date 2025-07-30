В МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России

Против России и ее партнеров введено беспрецедентное количество санкций, поэтому новые угрозы, поступающие по этой теме, в том числе от президента США Дональда Трампа, уже стали рутиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА Новости.

«По большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной», — отметила она.

Захарова добавила, что никакие угрозы от кого бы то ни было не могут хорошо сказаться на процессах нормализации.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установил для РФ срок в 50 дней для прекращения боевых действий, однако 28 июля сократил его до 10-12 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот ультиматум Трампа, заявил, что российская экономика достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. По его словам, если США введут новые санкции, то Россия не сильно пострадает, поскольку у нее уже выработался определенный иммунитет.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.