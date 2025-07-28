Прауд: Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы показать себя перед Западом

Украинский президент Владимир Зеленский высказывает желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «показать себя» перед своими спонсорами из западных стран. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.

«Зеленский – шоумен. Он хочет театральное представление, чтобы похвастаться перед западными спонсорами», — сказал Прауд.

28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналиста, может ли будущая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состояться в Турции, дал положительный ответ.

До этого Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили итоги третьего раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Они ожидают ответ относительно предложения украинской стороны провести встречу на самом высоком уровне.

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.