Путин заявил, что российская армия не понесла ни одной напрасной потери

За время проведения СВО российские войска не понесли ни одной напрасной потери, заявил при посещении острова Валаам президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в стране, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет», — объяснил российский лидер.

До этого Путин заявлял, что патриотизм россиян является решающим фактором не только для спецоперации на Украине, но и для укрепления государственных институтов.

Российский лидер также отмечал, что одной из основных задач спецоперации на Украине является отстаивание интересов российского народа. Глава государства подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей.

Ранее Путин назвал неизменными условия России по урегулированию на Украине.