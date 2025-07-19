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Spiegel раскрыл «планы Кремля» по Украине, в одном из них – Трамп примет условия Путина

Spiegel рассказал об имеющихся в Кремле трех планах по Украине
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве есть «три плана» стратегии развития отношений с Соединенными Штатами в зависимости от шагов президента Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«Путин знает о непредсказуемости президента США, он скорректировал свою стратегию», — утверждается в сообщении издания.

Отмечается, что «в Кремле есть три плана, как вести себя с Трампом».

Первый вариант подразумевает, что Трамп принимает условия Путина и навязывает их Украине и Европе. Во втором варианте якобы имеется расчет на то, что США снизят вовлеченность в конфликт, оставляя основную нагрузку на Киев и Брюссель. В третьем варианте предполагается, что США окончательно вернутся к линии бывшего президента Джо Байдена.

Как пишет Spiegel, сейчас Россия якобы действует между вторим и третьим вариантами.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.

При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что стратегические цели Запада по истощению и развалу России полностью провалились по всем направлениям.

Ранее в США заявили, что Россия за 50 дней только укрепит свою переговорную позицию.

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Переговоры о мире на Украине
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