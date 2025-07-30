«Принуждение не решит проблем». Крупнейший торговый партнер России ответил на угрозы Трампа

Китай вслед за Индией отреагировал на угрозы США ввести дополнительные пошлины, если страна продолжит закупать российскую нефть. МИД КНР подчеркнул, что Пекин в энергетической политике будет руководствоваться только своими интересами. При этом в США допустили, что в Китае «хотели бы платить пошлины в размере 100%». Тем временем Дональд Трамп установил Москве новый дедлайн — Вашингтон введет тарифы против России и ее торговых партнеров через десять дней, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

Китай будет руководствоваться своими интересами в политике энергетической безопасности. Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя заявления Вашингтона о том, что Пекин может столкнуться с дополнительными тарифами, если продолжит закупать российские энергоресурсы.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — подчеркнул он на брифинге.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме утвердительно ответил на вопрос о том, была ли китайская сторона предупреждена о возможных последствиях дальнейшего приобретения российской нефти.

«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они хотели бы платить пошлины в размере 100% », — сказал он.

Бессент не исключил, что американские союзники поддержат вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае их введения .

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В то же время администрация президента США Дональд Трампа смягчила свой подход к Пекину на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет The Washington Post.

Двойные стандарты

Китай наравне с Индией и Бразилией входит в число крупнейших покупателей российской нефти. По словам американского сенатора и помощника Трампа Линдси Грэма, эти три страны приобретают около 80% дешевой российской нефти, что поддерживает «военную машину» Кремля.

«Поэтому президент Трамп собирается ввести 100-процентные пошлины для всех этих стран, наказав их за помощь [президенту России Владимиру] Путину», — сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.

Трамп подчеркивал, что 100-процентные вторичные пошлины введут в том случае, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Новые тарифы коснутся не только торговых партнеров России, но и непосредственно Москвы.

При этом Грэм предлагал придерживаться более жесткого подхода к России — ввести пошлины в размере 500% против торговых партнеров РФ, которые не оказывают поддержку Украине.

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Тем временем страны Запада уже давят на Нью-Дели, требуя отказаться от закупок нефти у России, заявил посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами.

«Мы занимаем третье место в мире по потреблению энергии. Мы импортируем более 80% нашей продукции. Что вы предлагаете нам делать? Остановить нашу экономику?» — цитирует дипломата газета Hindustan Times.

Дораисвами заметил, что Запад, требуя отказаться от российской нефти, продолжает закупать у Москвы редкоземельные металлы.

Трамп уже объявил о введении 25-процентных тарифов для Индии с 1 августа и упомянул о ее торговле с РФ.

«Индия всегда покупала большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии в России вместе с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — все это нехорошо!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Дедлайн от Трампа

Накануне Трамп заявил, что США намерены достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней (изначально глава Белого дома устанавливал срок в 50 дней. — «Газета.Ru»). В противном случае Вашингтон введет импортные пошлины.

«Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — сказал Трамп журналистам.

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27 июля госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что глава Белого дома «теряет терпение» по вопросу украинского урегулирования.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — отметил он.

Санкции превратились в рутину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует все заявления Трампа об угрозе санкций и принимает их к сведению.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — отметил он на брифинге.

Против России и ее партнеров введено столько санкций и «нелегитимных ограничений», что новые угрозы по этой теме уже стали «просто какой-то рутиной», подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы видим, что от темы санкций Запад просто отклеиться не может. Вот такое впечатление, что буксуют постоянно <...> При этом мы реагируем и предпринимаем меры для того, чтобы всему этому противостоять или оборачивать это даже в собственных интересах, использовать это», — добавила она.