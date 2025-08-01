На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский захотел «сменить режим в России»

Зеленский призвал Запад сменить режим в России
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Западу нужно «сменить режим в России», поскольку после окончания конфликта на Украине Москва якобы будет «дестабилизировать соседние страны». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Финляндии, посвященной 50-летию Хельсинкских соглашений, его слова приводит газета The Independent.

«Если мир не поставит перед собой цель сменить режим в России, это будет означать, что даже после окончания войны Москва по-прежнему будет пытаться дестабилизировать соседние страны», — утверждает он.

Как напоминает The Independent, Зеленский сделал это заявление на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести санкции против России.

1 августа Трамп заявил, что американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести новые рестрикции в отношении РФ, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

Американский лидер также заявлял о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа призвали готовиться к «столкновению с Россией и Ираном».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами