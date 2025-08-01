На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе скептически отнеслись к требованию Трампа по Украине

WSJ: слова Трампа о перемирии на Украине скептически встретили в США и Европе
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Заявления главы Белого дома Дональда Трампа об установлении срока для достижения перемирия на Украине и о новых санкциях в отношениях России были встречены со скепсисом в его администрации и в европейских странах. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы», — отмечается в публикации.

По информации издания, в администрации американского президента и в странах Европейского союза считают санкционную стратегию лидера США в отношении Российской Федерации недостаточной.

До этого Трамп заявил, что американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами