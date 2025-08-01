В Европе скептически отнеслись к требованию Трампа по Украине

WSJ: слова Трампа о перемирии на Украине скептически встретили в США и Европе

Заявления главы Белого дома Дональда Трампа об установлении срока для достижения перемирия на Украине и о новых санкциях в отношениях России были встречены со скепсисом в его администрации и в европейских странах. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы», — отмечается в публикации.

По информации издания, в администрации американского президента и в странах Европейского союза считают санкционную стратегию лидера США в отношении Российской Федерации недостаточной.

До этого Трамп заявил, что американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.