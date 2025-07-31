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Путин и президент Лаоса Сисулит в ходе переговоров пообщались на русском языке

Путин: переговоры с президентом Лаоса Сисулитом велись и на русском языке
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты РФ и Лаоса Владимир Путин и Тхонглун Сисулит в ходе переговоров в Москве, в том числе, общались на русском языке. Об этом рассказал сам российский лидер, передает ТАСС.

Как он сказал, беседа частично велась на русском языке благодаря образованию лаосского лидера.

Сисулит родился в 1945 году и в 1962–1969 годах учился в педагогическом колледже Патриотического фронта Лаоса. Впоследствии он приехал учиться в Советский Союз, где в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. В 1984 году нынешний президент Лаоса получил докторскую степень в Академии общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии СССР.

Переговоры российского и лаосского лидеров состоялись 31 июля в Кремле. Главы двух государств собирались обсудить ключевые вопросы, связанные с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Кроме того, стороны должны были обменяться мнениями по актуальной международной повестке.

Сисулит подарил Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Вьентьяном. Президент РФ заявил, что подаренные животные «пригодятся в хозяйстве».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Лаоса.

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