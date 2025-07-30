Медведев встретился с президентом Лаоса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом российский политик сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Высоко ценим дружественные отношения между нашими странами. Уделяем особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, кооперации в военной и военно-технической сферах, расширению гуманитарных контактов», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что по итогам встречи с Сисулитом было подписано совместное заявление о противодействии электоральному неоколониализму и укреплении политического суверенитета. По словам политика, документ направлен на повышение координации действий России и Лаоса в сфере противодействия вмешательству извне в электоральные процессы.

В мае Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны».

Ранее Медведев резко ответил сенатору Линдси Грэму на заявление по Украине.