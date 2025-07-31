В Госдуме призвали Трампа не сравнивать Россию с Индией

Нежелание президента США Дональда Трампа начинать торговые отношения с Россией – ошибка, поскольку ее экономика играет важную роль в мировых процессах. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Белик.

«Контрпродуктивно и опрометчиво заявлять подобное в отношении перспективных экономик двух сильных стран, тем более что Россия и Индия являются членами БРИКС и играют немаловажную роль в мировых экономических процессах. Да и в принципе сравнивать экономики двух стран тоже неправильно. Сотрудничество с Россией и Индией способно создавать новые экономические партнерства и возможности, отказываться от этого — по меньшей мере ошибочно», — сказал он.

По мнению Белика, враждебная риторика Трампа вызвана раздражением из-за того, что санкции против России не работают.

«Такая риторика Трампа вызвана скорее импульсивностью и раздражением, нежели здравым смыслом. Взаимодействие с нашей страной Индии и Китая, который, к слову, дал Штатам жесткий ответ на угрозы введения пошлин за покупку российской нефти, делает эффект от санкционной политики против нашей страны фактически не ощутимым, что не может злить Вашингтон, которому нужны рычаги влияния. Когда на что-то не можешь повлиять, проще заявить, что тебе это и не нужно, что и делает Трамп», — добавил он.

31 июля Трамп назвал российскую и индийскую экономики мертвыми, заявив, что США не имеют торговых отношений ни с той, ни с другой стороной и не планируют начинать.

Как писало издание The Independent, на изменение позиции президента Трампа в отношении России повлияли кадры конфликта на Украине по телевизору, а также мнение первой леди США Мелании Трамп.

До этого Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Индии в 25% с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

Ранее в Госдуме сравнили Дональда и Меланию Трамп с Адамом и Евой.