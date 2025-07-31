На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты факторы, повлиявшие на изменение позиции Трампа по России

Independent: телевизор и Мелания повлияли на изменение позиции Трампа по России
true
true
true
close
Christopher Furlong/Pool via Reuters

Кадры конфликта на Украине, показываемые по телевизору, а также мнение первой леди США Мелании Трамп повлияли на изменение позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на источники.

«Он дедушка, семьянин, изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — указал представитель администрации главы Белого дома.

По словам представителя, американский президент принимает решения на основе того, что, по его мнению, является наиболее достоверной информацией, которая доступна ему.

Источник, близкий к Трампу, также призвал не недооценивать влияние супруги американского лидера. Трамп признавал, что Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

До этого Трамп заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Он отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире». Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры.

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами