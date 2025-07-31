Раскрыты факторы, повлиявшие на изменение позиции Трампа по России

Кадры конфликта на Украине, показываемые по телевизору, а также мнение первой леди США Мелании Трамп повлияли на изменение позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на источники.

«Он дедушка, семьянин, изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — указал представитель администрации главы Белого дома.

По словам представителя, американский президент принимает решения на основе того, что, по его мнению, является наиболее достоверной информацией, которая доступна ему.

Источник, близкий к Трампу, также призвал не недооценивать влияние супруги американского лидера. Трамп признавал, что Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

До этого Трамп заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Он отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире». Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры.

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.