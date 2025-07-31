В Госдуме сравнили Дональда и Меланию Трамп с Адамом и Евой

Американский президент Дональд Трамп будет сам отвечать за свои поступки перед Богом, даже если его жена Мелания влияла на его решения. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Кузнецов, отметив, что следить за изменением позиций Трампа нет смысла.

«Со времен Адама, мягко говоря, не самые мудрые решения лоббируются через жен. Трамп не будет исключением. Но Бог все равно в первую очередь спрашивал с Адама, а не с Евы. И Дональд тоже даст отчет за свои решения перед Ним. А насчет слов Трампа, то они столько раз менялись, что за исключением профессиональных трампологов следить за ними, вероятно, нет большого смысла», — сказал он.

Незадолго до этого Дмитрий Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов». По мнению бывшего президента, Трампу нужно понять, что Россия — не Израиль или Иран, и воспринимает ультиматумы как угрозу и «шаг к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского президента не идти по пути «Сонного Джо» (бывшего президента США Джо Байдена. — прим. «Газеты.Ru»).

31 июля Трамп назвал российскую и индийскую экономики мертвыми, заявив, что США не имеют торговых отношений ни с той, ни с другой стороной и не планируют начинать. Он также обратился к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, призвав его «следить за своими словами» после высказывания о войне с Америкой.

Как писало издание The Independent, на изменение позиции президента Трампа в отношении России повлияли кадры конфликта на Украине по телевизору, а также мнение первой леди США Мелании Трамп.

Ранее Трамп решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней.