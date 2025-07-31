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Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для журналистов

Песков: Путин и лидер Лаоса Сисулит после переговоров сделают заявление для СМИ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президенты России и Лаоса Владимир Путин и Тхонглун Сисулит по итогам переговоров сделают заявление для СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин будет заниматься российско-лаосскими отношениями в рамках визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита. Сегодня состоится его кремлевская часть: будет беседа глав двух государств. Позже будут принимать участие делегации», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что главы делегаций также обменяются подписанными документами и сделают заявление для журналистов.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Лаоса. Медведев рассказал, что по итогам встречи с Сисулитом было подписано совместное заявление о противодействии электоральному неоколониализму и укреплении политического суверенитета. По словам политика, документ направлен на повышение координации действий России и Лаоса в сфере противодействия вмешательству извне в электоральные процессы.

Ранее Медведев резко ответил сенатору Линдси Грэму на заявление по Украине.

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