В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Песков: вопрос о встрече Путина и Трампа не стоит на повестке дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что вопрос о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит на повестке дня.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит — этот вопрос», — ответил Песков журналистам.

В середине июля британская газета The Times писала, что Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

28 июля Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями. При этом американский лидер признался в любви к России и сказал, что не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает.

Ранее аналитик назвал последствия для рубля после слов Трампа об ультиматуме.