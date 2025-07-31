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Путин пригласил премьера Лаоса на Восточный экономический форум в сентябре

Кремль: Путин пригласил премьер-министра Лаоса Сипхандона на ВЭФ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Лаоса Сонсую Сипхандона на Восточный экономический форум (ВЭФ). Такое заявление российский лидер сделал на встрече в Кремле с коллегой из республики Тхонглуном Сисулитом, передает Кремль.

«В сентябре мы ждем в России во Владивостоке вашего премьер-министра с визитом для участия в Восточном капитале», — сказал Путин.

Сисулит на встрече с Путиным выразил сожаление, что из-за ковида не смог принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Лаоса подарил главе российского государства двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

Ожидается, что президенты обсудят ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке. Переговоры проходят в узком формате.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, а также заместители министров обороны и финансов — Александр Фомин и Алексей Сазанов.

По итогам саммита планируется подписание ряда двусторонних документов и заявление лидеров для прессы.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.

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