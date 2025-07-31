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Путину подарили слонов

Президент Лаоса подарил Путину двух слонов в честь 65-летия дипотношений

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил главе российского государства Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС.

«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — сказал российский президент.

31 июля Владимир Путин провел встречу с Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в страну с официальным визитом. Лидеры двух государств обменялись рукопожатием и обнялись в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Президенты намерены обсудить ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальной международной повестке. Во встрече также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, заместители министров обороны и финансов — Александр Фомин и Алексей Сазанов.

Президент Лаоса регулярно посещает Россию. В 2024 году он приезжал дважды — на майские мероприятия по случаю годовщины Победы и на саммит БРИКС в Казани. Сисулит также занимает пост генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.

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