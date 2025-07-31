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Медведев заявил, что против России ввели порядка 30 тысяч незаконных санкций

Медведев: Россия столкнулась с 30 тысячами незаконных санкций
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Около 30 тысяч санкционных ограничений введено против России в обход международного права. Такие данные привел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комитета движения «За свободу наций!», передает ТАСС.

По словам председателя «Единой России», ограничения принимаются односторонне или группами государств без санкции ООН. Это нарушает Устав организации и подрывает глобальную торговую систему.

«Такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли. Санкции приняты не в рамках международного права, а произвольно», — подчеркнул Медведев.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее Владимир Путин удивил Запад ответом на ультиматум Трампа.

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