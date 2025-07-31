Путин удивил Запад ответом на ультиматум Трампа

Реакция президента России Владимира Путина на ультиматум американского лидера Дональда Трампа о сокращении сроков на урегулирование конфликта с 50 до 10-12 дней застигла Запад врасплох. На это обратили внимание китайские аналитики Baijiahao, статью которых перевели АБН24.

В публикации говорится, что западные СМИ были удивлены тем, что Путин никак не отреагировал на угрозы Трампа. Вместо него публичное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сообщил, что Россия приняла к сведению ультиматум главы Белого дома. Кроме того, представитель Кремля отметил, что РФ давно живет под санкциями и успела выработать на них иммунитет.

Китайские аналитики отметили, что реакция России оказалась явно не такой, какой ждали США. Они обратили внимание на то, что Владимир Путин никогда не проявлял слабости перед лицом западных санкций и не будет делать это сейчас. По мнению КНР, Москва дала понять Трампу, что рассматривает его ультиматум как провокацию, которая может обострить конфронтацию еще сильнее.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.