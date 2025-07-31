НАБУ изучает перелеты Свириденко и Ермака для личных нужд за казенный счет

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует перелеты за государственный счет премьера Юлии Свириденко вместе с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которые совершались по личным нуждам. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«НАБУ может объявить подозрение премьеру Свириденко по «самолетному» делу. НАБУ расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны премьер-министра Юлии Свириденко», — говорится в публикации.

Источники издания отмечают, что премьер в то время, когда занимала пост министра экономики и первого вице-премьера, имела право пользоваться государственными самолетами. Однако, по версии следствия, некоторые ее полеты с Ермаком были организованы для личных нужд главы офиса Зеленского.

«Страна» утверждает, что НАБУ усматривает в этом состав преступления Свириденко.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Впоследствии законопроект подписал украинский президент Владимир Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

После этого в крупных городах Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее депутат Рады показал Юлии Тимошенко неприличный жест на заседании парламента.