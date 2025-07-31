Сотни человек собрались у здания Рады в Киеве

Украинская правда: несколько сотен человек собрались у Рады в поддержку НАБУ

Несколько сотен человек собрались у здания Верховной рады в Киеве с требованием принять закон, который вернет независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Радой с требованием к народным депутатам – принять закон», — говорится в публикации.

По данным издания, протестующие держат плакаты с надписями: «Не повтори позор», «Руки прочь от НАБУ и САП», «Голосуй за (законопроект номер – ред.) 13533, иначе вали в Ростов».

В итоге 31 июля Верховная рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.

Депутаты Рады устроили драку в начале заседания о возвращении полномочий антикоррупционным службам.

Также во время этого заседания депутат Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с антикоррупционными службами. Он назвал украинского лидера «Ким Чен Зе» и предрек ему скорый конец из-за принятого закона о НАБУ.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.