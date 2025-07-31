На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотни человек собрались у здания Рады в Киеве

Украинская правда: несколько сотен человек собрались у Рады в поддержку НАБУ
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Несколько сотен человек собрались у здания Верховной рады в Киеве с требованием принять закон, который вернет независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Радой с требованием к народным депутатам – принять закон», — говорится в публикации.

По данным издания, протестующие держат плакаты с надписями: «Не повтори позор», «Руки прочь от НАБУ и САП», «Голосуй за (законопроект номер – ред.) 13533, иначе вали в Ростов».

В итоге 31 июля Верховная рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.

Депутаты Рады устроили драку в начале заседания о возвращении полномочий антикоррупционным службам.

Также во время этого заседания депутат Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с антикоррупционными службами. Он назвал украинского лидера «Ким Чен Зе» и предрек ему скорый конец из-за принятого закона о НАБУ.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами