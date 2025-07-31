Депутаты Рады устроили драку в начале заседания о возвращении полномочий НАБУ

На видео попала драка в Раде в начале заседания о возвращении полномочий НАБУ

Два депутата Верховной рады устроили драку в начале заседания о возвращении полномочий антикоррупционным службам НАБУ и САП. Потасовка двух парламентариев попала в прямой эфир, трансляцию которого вел канал Рады.

На кадрах, разлетевшихся по сети, видно, как один из депутатов подходит к другому и жестом руки зовет его выйти. Однако второй игнорирует это требование. После этого между мужчинами завязывается потасовка: они толкают друг друга и что-то кричат. Другие депутаты тут же отреагировали на драку и поспешили разнять коллег. В заключении выступающий с трибуны просит всех присутствующих занять свои места.

Отмечается, что эта прямая трансляция из украинского парламента стала первой с 2022 года.

31 июля во время этого же заседания депутат Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с антикоррупционными службами НАБУ и САП. Он назвал украинского лидера «Ким Чен Зе» и предрек ему скорый конец из-за принятого закона о НАБУ. Также Гончаренко призвал Зеленского забыть о втором президентском сроке после такого.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.