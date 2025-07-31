Зеленский рассказал о заинтересованности Трампа в урегулировании на Украине

Зеленский заявил, что Трамп искренне заинтересован в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства выразил признательность президенту Финляндии Александру Стуббу за поддержку и помощь в налаживании связей с хозяином Белого дома.

«Трамп искренне заинтересован в прекращении боевых действий. И мы должны сделать все возможное, чтобы США и Европа действовали вместе ради безопасности», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров, чьи страны оказывают Киеву поддержку. В том числе военного характера.

14 июля американский лидер пригрозил ввести вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров в размере 100%, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Изначально хозяин Белого дома дал российским властям 50 дней на прекращение огня, но 28 июля Трамп изменил свою позицию и сократил этот срок до 10–12 дней. Ожидается, что он истечет 8 августа.

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о введении новых антироссийских санкций.