Россия рассчитывает, что глава Сирии примет участие в саммите в Москве

Россия рассчитывает, что и.о. президента Сирии Ахмед аш-Шараа поучаствует в первом российско-арабском саммите, который пройдет в октябре в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Конечно, рассчитываем, что Ахмед аш-Шараа сможет принять участие в первом саммите Россия — Лига арабских государств, который намечен на 15 октября», - сказал дипломат.

Накануне сообщалось, что Асаад аш-Шибани посетит Россию.

18 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирии путем диалога и укрепления национального согласия.

В мае управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило о подписании меморандума на $800 млн с дубайской DP World для развития порта Тартус после выхода из соглашения с Россией.

Сделка стала продолжением январского решения нового сирийского правительства аннулировать соглашение 2019 года с Россией об управлении портом. При этом Дамаск не отказался от соглашений о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

Ранее Франция запросила новый ордер на арест Асада.