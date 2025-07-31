Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина решит судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью с NEWS.ru.

«Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба», — заявил он.

По словам Рогова, украинский лидер будет пытаться цепляться за власть из последних сил. Он отметил, что Зеленский пойдет на любые провокации, чтобы только «продолжать грабить» российскую землю.

До этого газета The Telegraph писала, что у президента США Дональда Трампа есть все козыри для воздействия на Россию и ее союзников, чтобы добиться мирного урегулирования на Украине, однако он должен их правильно использовать. По мнению автора, если встреча Трампа и Путина состоится, то она определит не только исход текущих переговоров, но и судьбу Украины.

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