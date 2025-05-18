У президента США Дональда Трампа есть все козыри для воздействия на Россию и ее союзников, чтобы добиться мирного урегулирования на Украине, однако он должен их правильно использовать. Об этом пишет газета The Telegraph.

«У Дональда Трампа все карты: над Россией и над странами, которые могли бы оказать на нее давление, чтобы добиться настоящего мира. Он должен разыграть их мудро. Будущее Украины – и глобальная безопасность – зависят от этого», — говорится в тексте.

По мнению автора, если встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина состоится, что она определить не только исход текущих переговоров, но и судьбу Украины. Американский лидер должен настаивать на личной встрече Путина с Владимиром Зеленским, говорится в тексте.

Попытка завершить боевые действия за столом переговоров благородна, однако любое соглашение должно подчеркивать, что Украина – «суверенное, независимое европейское государство с полной поддержкой Запада, которое никогда не вернется в сферу влияния Москвы», пишет The Telegraph.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Путин заверил, что Россия уважает интересы США.