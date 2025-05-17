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В Госдуме рассказали, когда могут ликвидировать Зеленского

Депутат Журавлев: Зеленского могут ликвидировать, когда наметится окончание СВО
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что он будет ликвидирован, как только наметятся зримые очертания окончания специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

«Зеленский, возможно, пребывает в счастливом неведении относительно того, что происходит на фронтах, как это было с Гитлером в последние дни войны, но, в отличие от немецкого фюрера, украинский слишком держится за собственную жизнь», — сказал он.

По словам депутата, Зеленский покидает «подвал» только с уверенностью, что по нему не ударит российская ракета. Кроме того, украинский лидер не отходит далеко от британского спецназа, который охраняет его. Также парламентарий выразил мнение, что те же охранники могут легко выступить и в качестве киллеров, если глава Украины вдруг отступит от навязанной Западом линии на эскалацию конфликта с Россией.

Он считает, что Зеленского «немедленно пустят в расход, как только наметятся зримые очертания» окончания СВО. Поэтому он изо всех сил и упирается перемирию, «опасаясь прежде всего за свою жалкую жизнь, а вовсе не за судьбу» Украины, «и без того отданной Западу на разграбление», добавил Журавлев.

До этого глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, может ли Зеленский бежать из Киева, заявил, что может лишь выразить предположения, о том, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы украинского президента.

Ранее в Совфеде заявили о страхе Зеленского перед дальнейшим продвижением ВС России.

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