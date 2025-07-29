На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США задумались о покупке у России Командорских островов

Офицер США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова за $15 млрд
true
true
true
close
SuricataJ/commons.wikimedia.org

Американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. Об этом военный написал в статье для издания Breaking Defense.

Фриц отметил, что Командорские острова находятся вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику. По мнению офицера, Соединенным Штатам в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. Благодаря такому приобретению исключительная экономическая зона страны увеличится на 3,8%.

Фриц предположил, что Командорские острова могли бы стать частью, например, штата Аляска.

До этого президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. По его мнению, это имеет стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира». Однако датские власти не согласны с этим. 5 июня премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми заявления Трампа по острову и подчеркнула, что датчане не будут «прогибаться» под главу Белого дома.

17 июня официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Трамп изменил план боевого командования вооруженных сил и передал Гренландию под контроль Северного командования США.

Ранее посол раскрыл действия России в случае конфликта вокруг Гренландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами