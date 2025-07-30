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В Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг

Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной цене
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что Соединенным Штатам стоит подумать не о расширении, а о продаже Аляски по рыночной цене.

Он отметил, что когда-то США уже приобрели Аляску у России «за бесценок» и теперь могли бы выручить средства от ее обратной продажи, чтобы немного сократить государственный долг.

Константинов усомнился в праве США даже поднимать подобные вопросы, добавив, что американцы «не имеют никакого отношения к Командорским островам». При этом он подчеркнул, что Аляска была открыта и освоена российскими первопроходцами и такой «неважный бизнес» мог бы вернуть историческую справедливость.

Такое заявление стало ответом на публикацию Фрица в издании Breaking Defense, где американский офицер предложил рассмотреть возможность покупки Командорских островов у России. По его мнению, архипелаг может быть полезен США для слежения за китайскими подлодками, следующими в Арктику.

С подобным предложением к США выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в своих рассуждениях американцы не учитывают переживания и мысли людей, которые живут на этих территориях.

Ранее в России рассказали, зачем США хотят купить Командорские острова.

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