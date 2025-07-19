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В Госдуме оценили слова Трампа об увядающей роли БРИКС

Депутат Новиков: Трамп имеет дело с лидерами БРИКС, на которых нет смысла давить
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Высказывания президента США Дональда Трампа об увядающей роли БРИКС довольно забавны, потому что экономический потенциал входящих в объединение стран является не только самым крупным, но и быстрорастущим. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, американский лидер говорит о жедательных для Соединенных Штатов вещах так, будто они уже случились. Трамп, по мнению Новикова, действительно хотел бы снизить влияние БРИКС и предпринимал для этого усилия, при этом в его высказываниях это уже якобы возымело результат.

«Попытка ослабления БРИКС тарифными разными историями, крайне завышенными пошлинами на американские товары, политическим давлением указывает на весьма деструктивный подход администрации США к международным делам», — заявил он.

Депутат добавил, что попытка президента США выдавать желаемое за действительное — тоже способ давления. Он подчеркнул, что Трамп имеет дело с лидерами БРИКС, на которых бессмысленно давить такими способами, поскольку эти страны возглавляют политики с большим опытом.

До этого Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. По его словам, США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты, намекая на экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп анонсировал пошлины против 150 стран.

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